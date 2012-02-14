Усредненная максимальная ставка по вкладам в рублях достигла максимума с мая 2010 года

Таким образом, ставка достигла максимального уровня с мая 2010 года. ЦБ РФ начал осуществлять мониторинг интернет-сайтов десяти кредитных организаций, лидирующих по объему вкладов физлиц, с начала июля 2009 года, во второй декаде того же месяца был зафиксирован максимум средней ставки 15,02%. 2011 году она увеличилась на 1,06 процентного пункта до 9,41% в третьей декаде декабря.