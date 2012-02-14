zr.media
ГлавноеВсе новости

Усредненная максимальная ставка по вкладам в рублях достигла максимума с мая 2010 года

14 февраля 2012, 13:07
ЦБ РФ начал осуществлять мониторинг интернет-сайтов десяти кредитных организаций, лидирующих по объему вкладов физлиц, с начала июля 2009 г.
Сюжет
Банки

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде февраля увеличилась до 9,561% с 9,514% в третьей декаде января, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Таким образом, ставка достигла максимального уровня с мая 2010 года. ЦБ РФ начал осуществлять мониторинг интернет-сайтов десяти кредитных организаций, лидирующих по объему вкладов физлиц, с начала июля 2009 года, во второй декаде того же месяца был зафиксирован максимум средней ставки 15,02%. 2011 году она увеличилась на 1,06 процентного пункта до 9,41% в третьей декаде декабря.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56