В Арсеньеве прошла «Лыжня России-2012»

В лыжных гонках могут принять участие все желающие. Регистрация участников состоится с 6 по 12 февраля с 9.00 до 16.30 в спортивной школе «Полет». Участникам будут выданы спортивные шапочки и номера. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, детям – свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. В день соревнований, 12 февраля, регистрация участников будет проходить в местах проведения состязаний – на базах «Бодрость» и «Салют».