В Дальнегорске становится теплее

Особое внимание было уделено исполнению федерального закона о теплоснабжении, согласно которому до 1 июля 2012 года на каждом многоквартирном доме должны быть установлены приборы учёта тепла, горячего и холодного водоснабжения. Первый вице-губернатор дал поручение городской администрации и присутствовавшим на совещании руководителям управляющих компаний и ТСЖ в недельный срок составить график проведения собраний с жильцами домов, в которых отсутствуют приборы учета, с тем чтобы принять решения об их установке. Кроме того, Александр Костенко сообщил, что в Дальнегорске будет реализован ряд проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры городского округа. Решения о реализации этих проектов были приняты и федеральными, и краевыми властями. На эти цели в 2012 году из краевого бюджета будут выделены 66,7 млн рублей, а ранее на эти цели из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ для Дальнегорска было выделено 100 млн рублей.