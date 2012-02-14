В Дальнегорске становится теплее

Во время пребывания в Дальнегорске с рабочим визитом первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО вновь был поднят вопрос о системе отопления жилых кварталов.
Тема весьма болезненна для дальнегорцев, которые настаивают на своем праве выбирать форму отопления квартиры - вплоть до акций протеста. В проблему вовлечен даже первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ. И вот Александр Костенко отмечает, что отопительный сезон в Дальнегорске проходит стабильно. В округе сейчас работает 8 котельных. Сегодня все они работают на мазуте. Однако в планах энергетиков – перевод котельных на иные виды топлива: уголь и опилки. Уже в апреле будут запущены в работу два первых угольных котла, монтаж которых был завершен совсем недавно. По словам первого вице-губернатора, это удержит стоимость производимого тепла, а также позволит обеспечивать население горячей водой в летний период. Уже нынешним летом горячая вода в кранах появится у жителей микрорайона Горбуша.
Особое внимание было уделено исполнению федерального закона о теплоснабжении, согласно которому до 1 июля 2012 года на каждом многоквартирном доме должны быть установлены приборы учёта тепла, горячего и холодного водоснабжения. Первый вице-губернатор дал поручение городской администрации и присутствовавшим на совещании руководителям управляющих компаний и ТСЖ в недельный срок составить график проведения собраний с жильцами домов, в которых отсутствуют приборы учета, с тем чтобы принять решения об их установке. Кроме того, Александр Костенко сообщил, что в Дальнегорске будет реализован ряд проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры городского округа. Решения о реализации этих проектов были приняты и федеральными, и краевыми властями. На эти цели в 2012 году из краевого бюджета будут выделены 66,7 млн рублей, а ранее на эти цели из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ для Дальнегорска было выделено 100 млн рублей.
- И это не единственный проект, который будет реализован в Дальнегорске. По поручению губернатора Сергея ДАРЬКИНА уже в этом году будет завершен капитальный ремонт Дома культуры химиков, начнется реконструкция спорткомплекса «Гранит». Также в городском округе запланированы реконструкция городской системы водоснабжения и ремонт самой большой школы города.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».