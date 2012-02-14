В Приморье путь на о. Путятин прокладывает буксир

К слову, около 20 замерзших водозаборных колонок ежедневно реанимирует предприятие «Приморский водоканал» во Владивостоке и его пригороде. Дополнительные сложности создает морозная погода, которая установилась в этом году. На сегодняшний день в столице Приморья функционирует порядка 300 водоразборных колонок. В общей сложности во Владивостоке насчитывается около 2300 домой без централизованного водоснабжения, в которых проживает 13 тысяч человек.