ВГУЭС готовит кадры для саммита

Проблему нехватки кадров для новых строящихся гостиниц разрешит создание ВГУЭС-сити – здесь студенты будут получать практические знания по специальности «Гостиничное дело». Об этом и о многом другом рассказал представителям СМИ ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ в ходе традиционных «крещенских встреч».
Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев заострил внимание на наиболее важных проектах, которые исходят из повестки дня, - создание ВГУЭС-сити и Международной школы гостиничного менеджмента. В результате студенты за время обучения смогут получить практико-ориентированную подготовку на предприятиях, организованных внутри университета. Применять полученные навыки студенты будут в ресторане, банке, гостинице, маркетинговой компании, регистрационной палате, налоговых органах и на других учебных предприятиях.
- Подвигло нас к такой схеме обучения партнерство с нашими иностранными коллегами, - рассказал Геннадий Лазарев. - В нашем городе строятся две пятизвездочные гостиницы, будет развиваться сфера гостеприимства и в игорной зоне. И главная проблема – у нас для сетей пятизвездочных отелей в стране подготовки кадров практически нет. Мы вышли на Тихоокеанскую международную школу гостиничного менеджмента Новой Зеландии и подписали соглашение по совместной подготовке на базе нашего университета специалистов для сетей пятизвездочных отелей. Организуем у себя в университете Международную школу гостиничного менеджмента. Этот проект мы планируем начать со следующего года, сейчас мы формируем преподавательский корпус. Обучение будет проходить на английском языке, и учиться будут не только студенты из России, но и из стран АТР и СНГ.
День проведения «крещенских встреч» совпал со стартом набора волонтеров на Олимпиаду-2014 в Сочи. Как рассказала заместитель проректора по учебно-воспитательной работе Татьяна КОНЮХОВА, Центр волонтеров ВГУЭС должен подготовить 450 специалистов, которые будут жить в Олимпийских деревнях, а также в отеле для официальных лиц стран-участников Игр. Причем общее число волонтеров запаса должно быть около 2 тысяч человек. Пятьсот из них продемонстрирует знания иностранных языков на практике в октябре этого года, во время проведения саммита АТЭС во Владивостоке.
Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».