ВГУЭС готовит кадры для саммита

- Подвигло нас к такой схеме обучения партнерство с нашими иностранными коллегами, - рассказал Геннадий Лазарев. - В нашем городе строятся две пятизвездочные гостиницы, будет развиваться сфера гостеприимства и в игорной зоне. И главная проблема – у нас для сетей пятизвездочных отелей в стране подготовки кадров практически нет. Мы вышли на Тихоокеанскую международную школу гостиничного менеджмента Новой Зеландии и подписали соглашение по совместной подготовке на базе нашего университета специалистов для сетей пятизвездочных отелей. Организуем у себя в университете Международную школу гостиничного менеджмента. Этот проект мы планируем начать со следующего года, сейчас мы формируем преподавательский корпус. Обучение будет проходить на английском языке, и учиться будут не только студенты из России, но и из стран АТР и СНГ.