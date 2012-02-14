Владивосток хочет принимать туристов без виз

Следом за внедрением режима «открытого неба» администрация аэропорта Владивосток и власти Приморья выступили с инициативой упрощения визового режима для иностранных пассажиров авиакомпаний. На данный момент речь идет о безвизовом режиме для них на срок 24 часа. Этот шаг сможет увеличить туристический поток в регион в несколько раз и сделать аэропорт Владивостока популярнее у иностранных авиакомпаний.
О том, что администрация Приморского края и руководство аэропорта Владивосток обратились в правительство с предложениями об упрощении визового режима и транзита, РБК daily рассказал генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко (Шереметьево в управление было передано 52,1% акций владивостокского аэропорта). По его словам, речь идет о том, чтобы пассажиры авиакомпаний могли до 24 часов находиться во Владивостоке без визы. «Если государство согласится, то станет возможным проставлять пассажирам авиакомпаний на границе при въезде лишь штамп», — отметил он.
По словам г-на Василенко, этот шаг после оформления всех процедур «открытого неба» даст аэропорту рабочие места и окупит инвестиции государства в реконструкцию аэропорта. «Окончание строительства нового терминала даст потенциальную возможность транзита через Владивосток. С его пуском в марте-апреле первым его пользователем будет «Аэрофлот». В то же время уже решено, что корейские авиалинии будут выполнять рейсы из Владивостока с большей частотой. Есть запросы на выполнение рейсов от российской S7, японских авиакомпаний, а также от американских, которые планируют летать со стороны Тихого океана», — отметил Михаил Василенко.
Чтобы строящийся во Владивостоке новый аэропорт после проведения саммита АТЭС не стал памятником самому себе, его владельцы (аэропорт Шереметьево и частный инвестор Константин Басюк, который владеет 16% акций аэропорта Владивосток) и региональные власти в феврале 2011 года обратились к правительству с просьбой ввести принцип «открытого неба», то есть снять какие-либо ограничения на доступ иностранных перевозчиков. В ноябре 2011 года Минтранс снял ограничения на полеты ино¬странных авиакомпаний во Владивосток. «Фактически Минтранс выразил готовность без ограничений подтверждать полеты во Владивосток иностранных авиакомпаний, то есть третью и четвертую «свободы воздуха», — отмечал тогда гендиректор аэропорта Максим Четвериков.
Параллельно обсуждался вопрос по визовому транзиту. Первоначально планировалось, что безвизовый транзитный режим будет действовать трое суток по примеру туристических круизных лайнеров, прибывающих из Финляндии в Санкт-Петербург, однако региональные власти решили не запрашивать столь длительный срок пребывания иностранных граждан. Вопрос об особом визовом режиме пока на уровень правительства не выносился. Как заявили в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует подготовку к саммиту АТЭС), «на уровне первого вице-премьера вопрос упрощения визового режима во Владивостоке не обсуждался».
Как отмечают участники рынка и представители авиакомпаний, любое упрощение визового режима принесет много положительного. «В Lufthansa считают, что упрощение визового режима повысит торговый оборот и увеличит количество туристов между двумя странами и, следовательно, является позитивным событием для перевозчиков», — отмечает директор по корпоративным коммуникациям Lufthansa в Европе Ааге Дюнхаупт.
Аналогов подобному режиму в России почти нет, 72 часа без визы могут провести в России только пассажиры паромов из Финляндии, отмечает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. «Но это не отмена виз, а упрощение их выдачи», — поясняет эксперт. По его словам, это увеличило в Петербурге количество туристов в два раза. «Владивосток будет интересен еще и так называемым псевдотуристам — иностранным родственникам жителей Приморья и бизнесменам», — добавляет эксперт, пишет РБК daily.
"Золотой Рог".