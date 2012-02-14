Владивосток хочет принимать туристов без виз

По словам г-на Василенко, этот шаг после оформления всех процедур «открытого неба» даст аэропорту рабочие места и окупит инвестиции государства в реконструкцию аэропорта. «Окончание строительства нового терминала даст потенциальную возможность транзита через Владивосток. С его пуском в марте-апреле первым его пользователем будет «Аэрофлот». В то же время уже решено, что корейские авиалинии будут выполнять рейсы из Владивостока с большей частотой. Есть запросы на выполнение рейсов от российской S7, японских авиакомпаний, а также от американских, которые планируют летать со стороны Тихого океана», — отметил Михаил Василенко.