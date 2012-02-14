Владивостокским капитанам мешает лед

Напомним, что ранее катера и паромы отправлялись от 36-го причала, где располагался вокзал прибрежных морских сообщений. Но в 2008 году владелец вокзала, Владивостокский морской торговый порт, решил на его месте построить пятизвездочный отель. Идею портовиков поддержала администрация края, обратившись в Минтранс с просьбой передать 36-й причал, относившийся к Росморречфлоту, для строительства объектов к саммиту АТЭС. И хотя согласно федеральной подпрограмме «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» в бюджете были заложены средства на строительство здесь новых причалов, а ДНИИМФ (Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота) успел выполнить часть проекта, было принято решение перенести строительство в район 1-го причала ВМТП.