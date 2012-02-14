Владивостокский кинотеатр «Чайка» находится в плачевном состоянии

Правда, депутаты выразили сомнения, что в обозначенный срок арендатор все успеет… К слову, в Пушкинском театре ДВФУ завершаются косметические ремонтные работы. Уже 10 февраля театр ждет посетителей на первый концерт. Как объяснила художественный руководитель театра Наталья КАЛИНИНА, из-за плотного графика мероприятий ремонт проводили в крайне сжатые сроки. С приходом весны продолжится ремонт кровли театра и территории вокруг.«Золотой Рог».