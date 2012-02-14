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Владивостокский кинотеатр «Чайка» находится в плачевном состоянии

14 февраля 2012, 16:51
Вопрос реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» вновь обсудили в Думе Владивостока.

Вопрос реконструкции бывшего кинотеатра «Чайка» вновь обсудили в Думе Владивостока.

Арендатора обязали отреставрировать фасад бывшего кинотеатра до 31 июля этого года. В случае невыполнения инвестиционный договор с OOO «Чайка» будет расторгнут. Фасадом дело не ограничится. Здание находится в плачевном состоянии, поэтому его несущие конструкции будут укреплены, проведен капитальный ремонт – «Чайка» видится арендатору детским развлекательным центром.

Правда, депутаты выразили сомнения, что в обозначенный срок арендатор все успеет… К слову, в Пушкинском театре ДВФУ завершаются косметические ремонтные работы. Уже 10 февраля театр ждет посетителей на первый концерт. Как объяснила художественный руководитель театра Наталья КАЛИНИНА, из-за плотного графика мероприятий ремонт проводили в крайне сжатые сроки. С приходом весны продолжится ремонт кровли театра и территории вокруг.«Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Общество
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