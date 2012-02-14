Власть сибирского антициклона не добралась до Приморья

На этой неделе, скорее всего, во ВЛАДИВОСТОКЕ снова не будет снега. Что касается дневной температуры, то она в ближайшие дни не превысит 7-10 градусов мороза. В городе у моря сохранится переменная облачность, умеренный ветер. Ну а после захода солнца в столице Приморского края происходит похолодание до 11-17 ниже нуля.