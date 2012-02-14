Внедрение нового закона о техосмотре напоминает театр боевых действий

Причем, как особо отметил топ-менеджер «Росгосстраха», аккредитацию таким пунктам будут давать не чиновники и не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков. Он согласен с премьером и в том, что в новом законе о ТО «шероховатости есть, и их нужно исправлять». И страховщики, по его словам, уже подали ряд предложений в правительство. Не дремлют и представители старой системы, также стремящиеся вернуть все на круги своя. Но в битве за новый техосмотр перевес на стороне «новой школы» - премьер явно показал, что намерен навести порядок в этой сфере.