Внедрение нового закона о техосмотре напоминает театр боевых действий

Период монополизации рынка технического осмотра в России безвозвратно уходит в прошлое, и важно не допустить его появления в любой форме. Об этом недавно заявил Председатель Правительства РФ В.В. ПУТИН, который посетил один из центров техосмотра и встретился с автолюбителями.
В свете его высказываний становится очевидно, что введение новых правил прохождения ТО имеет очень важную и региональную социально-экономическую составляющую – разрушает коррупцию, сложившуюся на монополизированном рынке.
Все приморские автомобилисты помнят, как и год, и два, и три года тому назад, в газетных статьях, теле- и радиопередачах ответственные лица, руководившие краевой госавтоинспекцией, клялись, что не имеют никакого отношения к пунктам технического осмотра типа «Автовектор» или «Командор». Где, как известно, помимо официальных государственных расценок за техосмотр с автомобилистов взимали дополнительную плату в размере нескольких тысяч рублей за некие «услуги по подготовке документов».
Ответственные лица били себя пяткой в грудь и заявляли, что это все чистой воды самодеятельность жадных коммерсантов и люди в погонах тут ни при чем. На камеру автомобилистам давались рекомендации игнорировать требования автомагазинов и не оплачивать навязанные услуги, но за кадром… «крышевание» бизнеса продолжалось.Раскрытые карты
Тщательно выстроенную систему нарушило вторжение на рынок ЗАО «Техосмотр», первой неподконтрольной гаишникам структуры, появившейся в Приморье после введения нового закона о техосмотре. Напомним, этот закон связал процедуру прохождения техосмотра с получением полиса ОСАГО, а главными «смотрящими» за ТО назначил страховые компании.
Быстрее всех из страховщиков в новых условиях сориентировался «Росгосстрах», являющийся лидером рынка ОСАГО в России (практически каждый третий автовладелец имеет полис ОСАГО, выданный этой компанией). Страховщик оперативно заключил партнерское соглашение с ЗАО «Техосмотр», которое стало главным конкурентом «гибэдэдэшным» пунктам инструментального контроля по всей стране. Открывшиеся после Нового года ПИКи ЗАО «ТО» стали проводить процедуру техосмотра автомобиля быстрее и строго по утвержденному губернатором Приморья тарифу – 983 рубля и без вымогательства «дополнительных услуг».
Тут-то и открылась вся правда относительно «непричастности» ГИБДД к «векторам» и «командорам» - ссылка по теме с комментариями автовладельцев. Гаишники, еще вчера открещивавшиеся от приморских автомагазинов, вдруг закричали «узнаю брата Колю!» и принялись рассказывать всем, что это их ПИКи, и эти ПИКи самые правильные. Дошло до того, что талоны техосмотра нового образца, выданные росгосстраховским ЗАО «Техосмотр» объявили фальшивкой и стали требовать «правильный» техосмотр при постановке автомобиля на учет.
«Это обвинение не имеет под собой оснований», - сообщил первый заместитель генерального директора компании «Росгосстрах» Дмитрий МАРКАРОВ, специально по этому поводу посетивший Владивосток и встретившийся с представителями краевых СМИ. «Заявления ГИБДД о подделке талонов ТО не соответствуют действительности, и мы будем просить, чтобы данные должностные лица понесли наказание в соответствии с законодательством. Я уверен, что в этих заявлениях нет позиции МВД - это местная самодеятельность. Но это яркий пример того, как пытаются душить бизнес на региональном уровне», - заявил Маркаров.Спасет конкуренция
Топ-менеджер «Росгосстраха» также считает главным козырем реформы техосмотра возможность создания множества новых ПТО на партнерских началах со страховщиками. В условиях конкуренции эти пункты будут избавлены от коррупционной составляющей, если будут работать в соответствии с законодательством. Именно этому сейчас противятся представители прежней системы, организовав «жалобы населения» и «письма в редакцию».
«Мы предвидели саботаж и будем с ним бороться. И мы победим, - уверен Дмитрий Маркаров и откровенно признался: - Коррупционеры предлагали нам свои пункты инструментального контроля за 30% комиссии от продажи полисов ОСАГО, но мы предпочли действовать строго в рамках закона и заключили договоры с целым рядом ПИКов. Будет действовать ПИК ЗАО «Техосмотр» и во Владивостоке. Мы приведем его в полное соответствие техническим требованиям, и в ближайшее время он возобновит работу. Автомобилисты Владивостока смогут пройти здесь техосмотр по всем правилам и получить талон нового образца по действующим официальным расценкам».
Причем, как особо отметил топ-менеджер «Росгосстраха», аккредитацию таким пунктам будут давать не чиновники и не ГИБДД, а Российский союз автостраховщиков. Он согласен с премьером и в том, что в новом законе о ТО «шероховатости есть, и их нужно исправлять». И страховщики, по его словам, уже подали ряд предложений в правительство. Не дремлют и представители старой системы, также стремящиеся вернуть все на круги своя. Но в битве за новый техосмотр перевес на стороне «новой школы» - премьер явно показал, что намерен навести порядок в этой сфере.
Сергей САЯПИН, «Золотой Рог».