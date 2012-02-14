Во Владивостоке 31 марта должна произойти стыковка моста через пролив Босфор Восточный

«Люди уже видят, что колоссальные средства государство вложило не напрасно. На проведение самих мероприятий саммита уйдет лишь 5-10% от этой суммы, все остальные объекты будут служить долгие годы. Кроме того, все это лишь первый этап. После проведения саммита на о.Русский придут новые инвестиции, будут появляться новые объекты, рабочие места. Вижу, что не зря мы корректировали графики и на последний год оставили меньший объем работы, чтобы, даже несмотря на непредвиденные сложности, все работы завершить в срок», - подвел итог своей поездке Виктор Ишаев.