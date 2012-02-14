Во Владивостоке 31 марта должна произойти стыковка моста через пролив Босфор Восточный

Хотя при приморской погоде заказывать точный день проблематично, во всяком случае, работы на сооружении сегодня идут в графике.
«Мешают только погодные условия, особенно сильный ветер, когда мы не можем рисковать жизнью рабочих. Это серьезное, уникальное сооружение, уже сегодня пилон высотой 315 м достиг высоты Эйфелевой башни, а будет 320 м», - сказал полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, который 9 февраля посетил объекты саммита во время рабочей поездки во Владивосток.
Как отметил директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей БАРАНОВ, в результате собранная консоль металлической балки жесткости со стороны острова Русского вышла за ось пилона М7 в направлении материка на 438 метров. Со стороны полуострова Назимова, где на проектную высоту поднята сдвоенная панель № 43-44, смонтировано 462 метра пролетного строения. Суммарная протяженность выдвинутых навстречу друг другу участков главной металлической балки жесткости достигла ровно 900 метров, что составляет 81,5% от общей длины 1104-метрового руслового пролета моста через пролив Босфор Восточный.
До стыковки рекордного в мировой практике центрального пролета мостостроителям с двух сторон пролива осталось выполнить 10 подъемов. Сварочные работы на мосту через пролив Босфор Восточный, заверяют строители, должны завершиться к 15 апреля, а с 15 мая начнется устройство «дорожной одежды», ввести объект в эксплуатацию планируется в июле 2012 года.
Конечно, владивостокцев больше волнует судьба городского моста через Золотой Рог. Декабрьский пожар расстроил не только мостостроителей, но и рядовых горожан. Под угрозой сроки сдачи моста. И вот долгожданный вердикт. «Ущерб от пожара на мосту через бухту Золотой Рог не носит глубокого характера», - заявил Виктор ИШАЕВ после встреч с инженерами и экспертами.
По сведениям «ЗР» из информированного источника, экспертов особенно волновали пролетные конструкции, которые выполнены по новым технологиям с использованием высокопрочной композитной арматуры. Мостостроители прежде ее не использовали. Экспертиза показала, что материалы не пострадали. А решение покрыть бетонные конструкции дополнительным защитным слоем обезопасят мостовое покрытие на будущее.
Все эти неприятности, конечно, сдвинули сроки. Но уже на прошлой неделе был смонтирован еще один пролет отстающей южной стороны моста, сузив просвет между ними. А тем временем на северной части эстакады, где накануне нового года завершены крепление вант и сооружение пилона, уже началась разборка временных металлических опор. И даже сужение полосы проезда на Светланской улице, чтобы обезопасить движение, на сей раз не расстроило водителей – дело идет к концу. И мостостроители ТМК все-таки настроены произвести «золотой стык» в мае.
Что касается остальных объектов саммита АТЭС, то объем работ по всем стройкам выполнен на 85%, освоение средств государственными заказчиками от предусмотренного объема составило 90,3%, 14 объектов готовы к сдаче в эксплуатацию. Полпред отметил, что существуют вопросы по обустройству погранпереходов, по ремонту фасадов, значительно отставание по строительству гостиниц. «Хоть гостей саммита там размещать и не будут, но они находятся в перечне строящихся объектов, а соответственно, на нашем контроле», - подчеркнул Виктор Ишаев.
«Люди уже видят, что колоссальные средства государство вложило не напрасно. На проведение самих мероприятий саммита уйдет лишь 5-10% от этой суммы, все остальные объекты будут служить долгие годы. Кроме того, все это лишь первый этап. После проведения саммита на о.Русский придут новые инвестиции, будут появляться новые объекты, рабочие места. Вижу, что не зря мы корректировали графики и на последний год оставили меньший объем работы, чтобы, даже несмотря на непредвиденные сложности, все работы завершить в срок», - подвел итог своей поездке Виктор Ишаев.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».