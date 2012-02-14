ВТБ снимет негатив «народного IPO»

Предложение о выкупе акций ВТБ у миноритариев, участвовавших в «народном IPO», распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Максимальная сумма выкупа - 500 тыс. рублей. Акции будет приобретать одна из компаний группы ВТБ.
К выкупу бумаги смогут предъявить акционеры - участники IPO, остававшиеся в реестре по данным на 1 февраля 2012 года. Под эти критерии подпадают более 114 тыс. акционеров, 105 тыс. смогут полностью продать свои пакеты.
Максимальный объем расходов ВТБ на выкуп - примерно 16 млрд рублей, снижение капитала группы не превысит 7-8 млрд рублей. Цена выкупа будет равна цене IPO, то есть составит 13,6 копейки за акцию. Обслуживание акционеров по выкупу будет осуществлять сеть отделений банка ВТБ 24.
Глава банка Андрей КОСТИН сказал, что ВТБ рассматривает выкуп акций как единоразовую меру, призванную снять негативное отношение к банку со стороны миноритарных акционеров, которые рассчитывали на это вложение.
"Золотой Рог".