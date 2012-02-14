ВТБ снимет негатив «народного IPO»

Предложение о выкупе акций ВТБ у миноритариев, участвовавших в «народном IPO», распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Максимальная сумма выкупа - 500 тыс. рублей. Акции будет приобретать одна из компаний группы ВТБ.