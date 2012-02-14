Выплаты приморцам из Фонда соцстраха в 2011 г. превысили 5 млрд руб.

В Приморском региональном отделении Фонда социального страхования РФ подведены итоги сдачи отчетности работодателями по форме 4 - ФСС. Особенности нынешней кампании прокомментировала и.о. управляющего отделением Ольга СУВОРОВА.
- За 2011 год представили отчетность в Приморское региональное отделение Фонда социального страхования 52 тыс. 634 плательщика, или 73,5% от 71 тыс. 657 зарегистрированных в Приморье. Число работающих граждан, имеющих право на выплату социальных пособий, в нашем крае составляет 760 тыс. 498 человек.
В бюджет регионального отделения страховые взносы предприятий края зачислены в сумме 4 млрд 951 млн рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4 млрд 034 млн рублей и 917 млн рублей по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Расходы регионального отделения по этим двум видам страхования составили 5 млрд 267 млн рублей.
- Ольга Витальевна, на что расходуются страховые взносы?
- За счет средств Фонда всем застрахованным по линии государственного социального страхования выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за детьми до 1,5 лет и другие социальные пособия. Кроме того, осуществляются единовременные и ежемесячные выплаты работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от проф-заболеваний.
Средства ФСС идут на оплату лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, на санаторно-курортное лечение и дополнительный отпуск для пострадавшего на производстве. Изготовление протезов и обеспечение техническими средствами реабилитации, автомобилями также производится за счет ФСС, если это прописано в Программе реабилитации пострадавшего. Если производственная травма не позволяет работать по профессии, за счет ФСС можно пройти профессиональное обучение (переобучение). Страховые взносы используются также на улучшение условий труда и для аттестации рабочих мест.
- Суммы страховых взносов предприятий покрывают потребности в выплате пособий?
- В целом по краю - нет. Для обеспечения выплат трудящимся мы вынуждены обращаться за дотациями в Фонд социального страхования РФ. В идеале сумма уплаченных взносов работодателями должна быть эквивалентна выплатам пособий их сотрудникам. Но в связи с тем, что далеко не все руководители предприятий показывают истинный размер своего фонда оплаты труда, занижают его, выплачивают зарплаты в конвертах, - формируется дефицит. Еще один крайне негативный момент - это задолженность компаний по уплате взносов в ФСС.
По итогам года почти 5 тыс. предприятий (9,5%) имеют недоимку по страховым взносам. Мы систематически направляем письма-напоминания должникам, отправляем документы в службы судебных приставов для взыскания задолженности за счет имущества должника и обращаемся в суды. Мы идем навстречу тем должникам, у кого сложилось тяжелое финансовое состояние - погасить задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов в Фонд можно в рассрочку. И некоторые приморские предприятия уже воспользовались этой возможностью.
Некоторым руководителям страховые взносы в ФСС кажутся непомерно высокими. При этом мало кто увязывает оплату страховых взносов в Соцстрах с получением «декретных», выплат по больничным и т. д., а ведь это абсолютно взаимозависимые понятия!
- Так ведь со всех сторон только и слышно: задавили бизнес налогами...
- В отношении этого могу возразить - ставка страховых взносов в ФСС в 2012 году не изменится и останется на уровне 2011 года: 2,9% от Фонда оплаты труда. Вместе с тем необходимо отметить, что с 2012 года изменился список плательщиков, которые имеют право на пониженный тариф страховых взносов - он значительно расширен. Кроме того, действует дифференцированная система поощрений и снижения налога для предприятий, не имеющих страховых случаев.
В системе государственного социального страхования в России действует принцип солидарной ответственности: все работодатели оплачивают взносы в ФСС и каждому нуждающемуся в социальном пособии работнику оно начисляется в соответствии с законодательными актами. Другой схемой защиты от нищеты работающего человека может быть только индивидуальное накопление средств на случай болезни, материнства, инвалидности и т. д. Многие ли из наших граждан готовы делать накопления на такие случаи? А уж в то, что предприниматель добровольно оплатит своему работнику какую-либо сложную медицинскую операцию - и вовсе верится с трудом. У нас зафиксирован страховой случай, когда в ДТП пострадали три сотрудницы одного предприятия, находясь при исполнении служебных обязанностей. Каждой сотруднице лечение из собственного кармана обошлось бы почти в 200 тыс. рублей! Фонд социального страхования полностью оплатил все расходы на лечение пострадавших на производстве работниц.
Вот для таких случаев (в том числе) и формируется бюджет Фонда социального страхования. Предпринимателям, не желающим вовремя оплачивать страховые взносы, неплохо бы помнить об этом. Для ФСС же важно, чтобы каждый работник предприятия любой формы собственности официально оформлял трудовой договор с работодателем. Именно этот договор является гарантией обеспечения выплат пособий за счет средств ФСС.
Татьяна ТАРАН, "Золотой Рог".