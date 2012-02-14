Выплаты приморцам из Фонда соцстраха в 2011 г. превысили 5 млрд руб.

В системе государственного социального страхования в России действует принцип солидарной ответственности: все работодатели оплачивают взносы в ФСС и каждому нуждающемуся в социальном пособии работнику оно начисляется в соответствии с законодательными актами. Другой схемой защиты от нищеты работающего человека может быть только индивидуальное накопление средств на случай болезни, материнства, инвалидности и т. д. Многие ли из наших граждан готовы делать накопления на такие случаи? А уж в то, что предприниматель добровольно оплатит своему работнику какую-либо сложную медицинскую операцию - и вовсе верится с трудом. У нас зафиксирован страховой случай, когда в ДТП пострадали три сотрудницы одного предприятия, находясь при исполнении служебных обязанностей. Каждой сотруднице лечение из собственного кармана обошлось бы почти в 200 тыс. рублей! Фонд социального страхования полностью оплатил все расходы на лечение пострадавших на производстве работниц.