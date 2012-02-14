Южнокорейская Incheon нацелилась на Южно-Сахалинск. Кто на Владивосток?

Южнокорейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (Incheon International Airport Corporation, управляет аэропортом Сеула), акционер и инвестор проекта модернизации аэропорта Хабаровск, может подготовить ТЭО реконструкции аэропорта Южно-Сахалинска, а в дальнейшем проинвестировать и его модернизацию.
«В настоящее время в собственность области Правительством РФ передаются все аэропорты Сахалинской области, эта работа приближается к концу. Передается также аэропорт Южно-Сахалинска, и как только этот процесс завершится, думаю, что в ближайшее время подпишем с южнокорейской компанией контракт на реконструкцию аэропорта Южно-Сахалинска», - сообщил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН журналистам.
Incheon International Airport Corporation проведет исследования и представит правительству области возможные варианты развития аэропорта Южно-Сахалинска, имеющего статус международного.
Напомним, что в июле 2011 Incheon International Airport Corporation приобрела 10% акций ОАО «Хабаровский аэропорт», став акционером и инвестором проекта модернизации аэропорта.
В соответствии с акционерным соглашением, имеющим срок действия 5 лет, корпорация примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска, согласно которому пропускная способность аэропорта к 2015 году будет увеличена за счет строительства нового терминала. В настоящее время аэропорт может обслуживать 1,5 млн человек, к 2030 году его пропускная способность будет увеличена до 4 млн человек. В сентябре 2011 года ВТБ предоставил «Хабаровскому аэропорту» гарантию на $8,9 млн на срок 5 лет в рамках реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска. Гарантия обеспечивает обязательства ОАО «Хабаровский аэропорт» перед Incheon International Airport Corporation. Срок действия гарантии - 1 тыс. 825 дней.
Тем временем генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» Михаил ВАСИЛЕНКО сообщил, что компания планирует провести конкурс по продаже принадлежащей ей 51%-ного пакета акций ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» в середине 2012 года, сделка будет полностью закрыта в начале 2013 года.
«Мы рассчитываем в марте запустить первые рейсы», - добавил Михаил Василенко. По его словам, в июне 2012 года терминал будет работать на полную мощность. Ожидается, что по итогам 2012 года аэропорт обслужит 1,8 млн человек. По итогам 2011 года - 1,4 млн человек.
Ранее министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН говорил, что в числе претендентов на аэропорт Владивостока выступают «БазЭл Аэро», «Новапорт», «Ренова» и владельцы «Хабаровского аэропорта».
Досье «ЗР»
Госпакет акций ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» в размере 52,156% передан в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Крупнейшим частным акционером аэропорта Владивосток является ЗАО «Кварц-Инвест» (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО «Дальневосточная страховая компания» (ДАСК), 5,908% - ООО «Аэро-Груз».
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".