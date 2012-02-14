Южнокорейская Incheon нацелилась на Южно-Сахалинск. Кто на Владивосток?

В соответствии с акционерным соглашением, имеющим срок действия 5 лет, корпорация примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска, согласно которому пропускная способность аэропорта к 2015 году будет увеличена за счет строительства нового терминала. В настоящее время аэропорт может обслуживать 1,5 млн человек, к 2030 году его пропускная способность будет увеличена до 4 млн человек. В сентябре 2011 года ВТБ предоставил «Хабаровскому аэропорту» гарантию на $8,9 млн на срок 5 лет в рамках реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска. Гарантия обеспечивает обязательства ОАО «Хабаровский аэропорт» перед Incheon International Airport Corporation. Срок действия гарантии - 1 тыс. 825 дней.