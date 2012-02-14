Заемщики гасят ипотечные кредиты досрочно – ЦБ РФ

Значительно больше, чем в предыдущие годы, в 2011 году было погашено досрочно ипотечных кредитов за счет вновь выданных займов. Всего сумма рефинансированных кредитов составила 448 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2010 году и в 30 раз больше, чем в 2009 году (всего на 15 млн рублей).