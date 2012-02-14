Жилищно-строительные кооперативы предлагается осовременить

Попытки государства поднять уровень жилищного строительства и «прибавить» на каждого россиянина по 1 квадратному метру жилья в год упираются в слабые финансовые возможности населения. Выходит, что без серьезной господдержки хорошего прироста жилого фонда не получится.
Но и господдержка, ограничивавшаяся долгое время строительством бесплатного жилья для военных и нескольких других категорий граждан, резкого перелома в строительстве жилья не производила. Поэтому сейчас государством предпринимаются шаги по снижению стоимости квадрата, чтобы в процесс обновления жилого фонда вовлечь как можно больше людей, желающих улучшать свои условия жизни.
К одной из таких попыток можно отнести определенную переориентацию господдержки на малоэтажное строительство, в котором стоимость строительства значительно дешевле, а новое качество индивидуального дома позволяет сделать его в эксплуатации значительно дешевле городской квартиры. Новой такой попыткой сейчас становится реанимация жилищно-строительных кооперативов, которые, в принципе, позволяют существенно оптимизировать затраты как на ИЖС, так и на строительство многоэтажного жилья. При этом ЖСК предполагается осовременить, дав им новый устав. Кстати, текст такого примерного устава, пока еще не одобренный, вместе с проектом постановления Правительства РФ и пояснительной записки к нему совсем недавно появился на сайте Министерства регионального развития. И есть смысл обратить на него внимание.
Проект нового устава ЖСК предлагается для тех категорий населения, которые при решении своего жилищного вопроса сталкиваются с наиболее серьезными трудностями и которым земля под строительство жилья будет предоставляться бесплатно. В основном правом вступления в такие кооперативы смогут пользоваться те, кто работает в госсекторе, – это работники федеральных госучреждений, государственных унитарных предприятий и научных организаций, военнослужащие-контрактники, молодые ученые, научные работники и ИТР государственных академий наук или подведомственных им организаций, научных центров, научно-педагогический состав федеральных вузов, работники государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений высшего профессионального образования, учреждений здравоохранения и культуры. Из негосударственного сектора в ЖСК предлагается принимать молодые семьи и многодетные семьи.
Стоит отметить, что предметом деятельности такого ЖСК может быть как строительство многоэтажных домов, так и индивидуальной малоэтажки.
Надо предполагать, что именно такие ЖСК, а не ЖСК старого типа будут пользоваться определенной поддержкой государства. Кстати, это проскальзывает в названии проекта устава ЖСК – «Типовой устав жилищно-строительного кооператива, который создан в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, указанных в части 4 статьи 165 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», и соответствует условиям, установленным Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».
Ставку именно на ЖСК предполагает сделать при решении своего жилищного вопроса Дальневосточный федеральный университет. Второй очередью его развития станет строительство жилья для преподавателей и студентов непосредственно на острове Русском, чтобы жилье было рядом с работой и учебой. При этом приоритет планируют отдать малоэтажным домам.
- Наша задача, чтобы преподаватели на о. Русском рядом с новым кампусом получили не просто служебное жилье, а могли сами построить себе самые лучшие дома или квартиры и получить их в собственность, - говорит проректор по развитию ДВФУ Николай МОРОЗОВ. - Летом прошлого года Фонду РЖС удалось провести поправки в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства», позволяющие ДВФУ это сделать. Уже в этом году мы сформируем кооперативы из сотрудников ДВФУ и наших партнеров из ДВО РАН. Члены кооперативов будут строить свои собственные дома по себестоимости, а землю получат бесплатно. Сейчас определен земельный участок под жилищное строительство для преподавателей в районы бухте Новик – самый лучший престижный участок в городе. Мы считаем, что это будет справедливой компенсацией тем профессорам, которые десятки лет посвятили работе в университете. Теперь они смогут первыми построить себе дома в самом перспективном месте Владивостока.
Строить свое жилье с помощью ЖСК сможет и часть владивостокских многодетных семей, которые сегодня претендуют на получение участков земли под ИЖС. По мнению одного из них, строителя по профессии Николая МИФЮРЫ, в пользу организации индивидуальных застройщиков в ЖСК говорят многие плюсы. Прежде всего – это возможность значительного удешевления строительства за счет того, что оно может вестись в основном своими силами. Другие выгоды – это приобретение материалов и конструкций по оптовым ценам, оптимизация транспортных затрат и пр., а в итоге - удешевление эксплуатации жилья за счет создания ТСЖ. Принципиально дом «своими силами» может оказаться в два раза дешевле, чем построенный строительными компаниями, и квадрат в нем может быть примерно в три раза дешевле, чем при покупке в новой городской владивостокской многоэтажке.
Как вариант рассматривается и объединение в ТИЗ. Другой вопрос – сможет ли товарищество индивидуальных застройщиков рассчитывать на такую же поддержку, на которую завтра смогут рассчитывать ЖСК…
Вероятно, во Владивостоке могут ожить ЖСК, ориентированные и на другие категории населения. Стоит напомнить, что в 1980-е годы они (еще старого типа) с помощью УКСа горисполкома строили во Владивостоке по 20-30 тысяч кв. метров жилья в год. К сожалению, в новых экономических условиях во Владивостоке ЖСК «на стройке» почти вымерли. Но все-таки есть. Например, молодежный ЖСК «Варяг», опирающийся на поддержку ИСК «Восточные ворота».
Заместитель председателя кооператива Андрей ИЩЕНКО отметил, что форма организации строительства в ЖСК позволяет участникам значительно дешевле решать свой жилищный вопрос. История МЖСК «Варяг» пока короткая – он был организован летом 2010 г. Но свое существование явно оправдывает серьезным экономическим эффектом для потребителя. Например, себестоимость паевого взноса за квадратный метр жилья в строящемся во Владивостоке в районе БАМа дому составляет сегодня 45 тыс., в то время как аналогичное жилье, строящееся в этом же районе строительной компанией на продажу, предлагается по 60 тысяч. При этом надо учесть, что ЖСК строит на арендованной земле, а не на предоставленной бесплатно, хотя строит для молодых семей. Если бы город выделил эту землю бесплатно, то квадрат для молодой семьи был бы дешевле еще на 7 тыс. рублей, то есть – 38 тыс. рублей. Но и это не минимальная цена. В построенном ЖСК доме в Находке квадратный метр идет за 30 тысяч рублей, а в Михайловке вблизи Уссурийска, где также планируется построить многоэтажный дом, его стоимость на уровне 28 тыс. рублей за кв. метр, притом что и там присутствуют арендные платежи. Но они не столь суровы по сравнению с Владивостоком - аренда участка под строительство на БАМе ежемесячно обходится молодым семьям в 559 тысяч рублей.
В ближайшее время ЖСК собирается приступить к строительству небольшого жилого района в районе ул. Черняховского на 1000-1200 квартир. Но тоже без особых на то привилегий. Кроме аренды строительство там серьезно удорожит прокладка сетей – на 190 млн рублей или на 5 тысяч рублей, за квадрат.
Опора на свои силы оправдана при небольшом кустарном строительстве. Хорошая кооперация с профессионалами позволяет ЖСК строить реально быстрее, качественнее и дешевле. Тем более что такая кооперация предполагает и возможность будущего собственника принять участие в строительстве самому, снизив для себя стоимость квадрата, и определенную откровенность, когда ЖСК и строители вместе считают затраты, ищут варианты удешевления и пр.
Новые ЖСК, вероятно, смогут быть более приемлемыми для людей с невысоким достатком и с желанием строить свое жилье. Но смогут ли они серьезно проявить себя во Владивостоке и Приморье, будет зависеть не только от поддержки федеральной власти, но и краевой, местной. В частности по отдельным категориям, которыми предполагается комплектовать новые ЖСК, должны хорошо проявить себя региональные законы в части предоставления земли, помощи в строительстве и пр.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».