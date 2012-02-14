Жилищно-строительные кооперативы предлагается осовременить

Заместитель председателя кооператива Андрей ИЩЕНКО отметил, что форма организации строительства в ЖСК позволяет участникам значительно дешевле решать свой жилищный вопрос. История МЖСК «Варяг» пока короткая – он был организован летом 2010 г. Но свое существование явно оправдывает серьезным экономическим эффектом для потребителя. Например, себестоимость паевого взноса за квадратный метр жилья в строящемся во Владивостоке в районе БАМа дому составляет сегодня 45 тыс., в то время как аналогичное жилье, строящееся в этом же районе строительной компанией на продажу, предлагается по 60 тысяч. При этом надо учесть, что ЖСК строит на арендованной земле, а не на предоставленной бесплатно, хотя строит для молодых семей. Если бы город выделил эту землю бесплатно, то квадрат для молодой семьи был бы дешевле еще на 7 тыс. рублей, то есть – 38 тыс. рублей. Но и это не минимальная цена. В построенном ЖСК доме в Находке квадратный метр идет за 30 тысяч рублей, а в Михайловке вблизи Уссурийска, где также планируется построить многоэтажный дом, его стоимость на уровне 28 тыс. рублей за кв. метр, притом что и там присутствуют арендные платежи. Но они не столь суровы по сравнению с Владивостоком - аренда участка под строительство на БАМе ежемесячно обходится молодым семьям в 559 тысяч рублей.