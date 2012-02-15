Большие деньги для малой авиации Хабаровского края

По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадия АПАНАСЕНКО, обновление дальневосточного авиапарка потребует времени. Рассчитываться за технику компании намерены, используя лизинговую схему платежей. «В этом году на модернизацию малой авиации в ДФО Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей. Деньги пойдут на приобретение воздушных судов, спецтехники, субсидирование процентных ставок. Еще 1 млрд рублей планируется потратить на развитие аэропортов. Пока региональные авиаперевозчики отдают предпочтения импортным судам. В настоящее время прорабатывается вопрос о закупке российских моделей», - отметил Геннадий Апанасенко.