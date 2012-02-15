Газпром определил объемы поставок газа Приморью

- Приход природного газа в Приморье даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона. В крае будут построены предприятия по его переработке и транспортировке. В результате перевода на голубое топливо мазутных и угольных котельных коэффициент их полезного действия увеличится на 25-40 %, снизятся тарифы на свет и тепло, – заявил Сергей Дарькин.