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Хабаровск - «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». Для кого?

15 февраля 2012, 23:39
Второй год подряд Хабаровск признается победителем в ряде номинаций международного смотра-конкурса городских практик.

Второй год подряд Хабаровск признается победителем в ряде номинаций международного смотра-конкурса городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», проводимом Международной ассамблеей столиц и крупных городов совместно с Министерством регионального развития РФ, Исполнительным комитетом СНГ, Интеграционным комитетом Евразийского экономического сообщества и Всероссийским советом местного самоуправления.

Из девяти номинаций, по которым дальневосточная столица удостоилась звания победителя, наиболее значимыми выглядят: проведение эффективной экономической политики и инновационный подход к стратегическому планированию, практика эффективного использования инновационных управленческих инструментов, привлечение инвестиций для реализации инфраструктурных проектов. Оценены также работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, практика сотрудничества с общественными и религиозными организациями и объединениями. Одна из победных для Хабаровска номинаций: «За практику субсидирования из городского бюджета субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере услуг в системе детского дошкольного образования». Как сообщили «ЗР» в пресс-службе мэрии, для Хабаровска это пилотный проект, который сразу стал популярным и востребованным. В 2011 году гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие бизнеса получили 10 хабаровских предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования. В этом году на поддержку предпринимательства в городской казне предусмотрено 2,5 млн рублей.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

#Новости#Хабаровск#Общество
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