Хабаровск - «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». Для кого?

Из девяти номинаций, по которым дальневосточная столица удостоилась звания победителя, наиболее значимыми выглядят: проведение эффективной экономической политики и инновационный подход к стратегическому планированию, практика эффективного использования инновационных управленческих инструментов, привлечение инвестиций для реализации инфраструктурных проектов. Оценены также работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, практика сотрудничества с общественными и религиозными организациями и объединениями. Одна из победных для Хабаровска номинаций: «За практику субсидирования из городского бюджета субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере услуг в системе детского дошкольного образования». Как сообщили «ЗР» в пресс-службе мэрии, для Хабаровска это пилотный проект, который сразу стал популярным и востребованным. В 2011 году гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие бизнеса получили 10 хабаровских предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования. В этом году на поддержку предпринимательства в городской казне предусмотрено 2,5 млн рублей.