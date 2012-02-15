Избирательные участки Хабаровского края оснастят видеокамерами

Разработчики проекта - специалисты компании «Ростелеком» отмечают, что веб-камеры нацелены лишь на работу комиссий. Одна камера покажет, как выдаются бюллетени, другой «электронный глаз» будет снимать урну. Так будет на всех участках, за исключением закрытых и передвижных, к которым относятся больницы, морские и речные суда, воинские части, тюрьмы и другие режимные учреждения. Идентификация личности голосующих производиться не будет.