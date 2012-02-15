Корея и Китай лидируют по закупкам российской рыбы

Как сообщает центр общественных связей Росрыболовства, в минувшем году общая стоимость российской рыбы и морепродуктов, отправленной в Южную Корею, превысила 1 млрд. долларов. Из 565 тыс. тонн поставленных туда водных биоресурсов на долю минтая пришлось 335 тыс. тонн (или 59%), печени, икры и молок рыбы было экспортировано около 46 тыс. тонн (8,2%). Доля крабов превысила 18 тыс. тонн (около 3,3%), филе минтая – более 20 тыс. тонн (около 3,6%), тихоокеанской сельди – свыше 23 тыс. тонн (4,1%).