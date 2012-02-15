zr.media
ГлавноеВсе новости

Корея и Китай лидируют по закупкам российской рыбы

16 февраля 2012, 00:54
Свыше 80% всего объема экспорта водных биоресурсов из России в 2011 г. пришлось на Республику Корея, Китай и Японию.

16 февраля, ZRPRESS. Свыше 80% всего объема экспорта водных биоресурсов из России в 2011 г. пришлось на Республику Корея, Китай и Японию. При этом первые два государства стали лидерами по стоимости и объему поставляемой продукции.

Как сообщает центр общественных связей Росрыболовства, в минувшем году общая стоимость российской рыбы и морепродуктов, отправленной в Южную Корею, превысила 1 млрд. долларов. Из 565 тыс. тонн поставленных туда водных биоресурсов на долю минтая пришлось 335 тыс. тонн (или 59%), печени, икры и молок рыбы было экспортировано около 46 тыс. тонн (8,2%). Доля крабов превысила 18 тыс. тонн (около 3,3%), филе минтая – более 20 тыс. тонн (около 3,6%), тихоокеанской сельди – свыше 23 тыс. тонн (4,1%).

В то же время по объему в российском экспорте рыбы и морепродуктов пальму первенства уверенно удерживает Китай. В прошлом году в КНР было ввезено 665 тыс. тонн ВБР из России общей стоимостью свыше 790 млн. долларов.

«Золотой Рог».

#Новости#Рыбная отрасль#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56