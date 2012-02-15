Корея и Китай лидируют по закупкам российской рыбы

16 февраля, ZRPRESS. Свыше 80% всего объема экспорта водных биоресурсов из России в 2011 г. пришлось на Республику Корея, Китай и Японию. При этом первые два государства стали лидерами по стоимости и объему поставляемой продукции.
Как сообщает центр общественных связей Росрыболовства, в минувшем году общая стоимость российской рыбы и морепродуктов, отправленной в Южную Корею, превысила 1 млрд. долларов. Из 565 тыс. тонн поставленных туда водных биоресурсов на долю минтая пришлось 335 тыс. тонн (или 59%), печени, икры и молок рыбы было экспортировано около 46 тыс. тонн (8,2%). Доля крабов превысила 18 тыс. тонн (около 3,3%), филе минтая – более 20 тыс. тонн (около 3,6%), тихоокеанской сельди – свыше 23 тыс. тонн (4,1%).
В то же время по объему в российском экспорте рыбы и морепродуктов пальму первенства уверенно удерживает Китай. В прошлом году в КНР было ввезено 665 тыс. тонн ВБР из России общей стоимостью свыше 790 млн. долларов.
«Золотой Рог».