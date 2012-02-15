Махинации с результатами голосований в Приморье невозможны

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. Даже гипотетическая возможность махинаций с результатами голосований в Приморском крае невозможна. Об этом на встрече с приморскими студентами рассказали специалисты краевой избирательной комиссии.
Контроль за правильностью подсчета голосов на президентских выборах будут 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые уже доставлены в Приморский край. К тому же 1080 приморских участков из 1500 будут оснащены системой видеонаблюдения. Исключения составят избирательные участки, организованные на судах и кораблях ТОФ, а также в самых отдаленных населенных пунктах.
Система работы электронных комплексов была представлена студентам ДВФУ в рамках «Дня открытых дверей Приморской избирательной комиссии» с представителями студенческого актива высших учебных заведений.
Организаторами встречи выступили управление по делам молодежи Приморского края совместно с избирательной комиссией Приморского края.
Однако основной акцент встречи был сделан на участие молодежи в избирательной кампании президента России, а так же депутатов Думы Владивостока, которые состоятся в октябре 2012 года.
Специалисты крайизбиркома объяснили ребятам, что активное волеизъявление молодежи в дальнейшем определит дальнейший политический и экономический курс страны и поможет реализовывать программы, которые были обещаны избирателям кандидатами в президенты.
В частности, был представлен вариант, как может измениться гражданское общество, если систему выборов в государстве отменят полностью.
Представители крайизбиркома развенчали несколько популярных мифов, которые склоняют молодежь к итогу, что их волеизъявление не будет учтено при подсчете голосов.
В завершении встречи, студенты ДВФУ пришли к единому мнению, что только активная гражданская позиция российских избирателей сможет изменить политическое будущее страны.
«Золотой Рог».