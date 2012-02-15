Махинации с результатами голосований в Приморье невозможны

Контроль за правильностью подсчета голосов на президентских выборах будут 77 комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые уже доставлены в Приморский край. К тому же 1080 приморских участков из 1500 будут оснащены системой видеонаблюдения. Исключения составят избирательные участки, организованные на судах и кораблях ТОФ, а также в самых отдаленных населенных пунктах.