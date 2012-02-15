На Дальнем Востоке оборудуют еще один пункт пропуска на границе с КНР

Как рассказал начальник управления автомобильных дорог Хабаровского края Захар Грузнов, сегодня полным ходом идет первый этап строительных работ – возведение мостовых опор. Строятся подъездные дороги, искусственные сооружения, водопропускные трубы. С места строительства будет вывезено около 100 тыс. кубометров грунта, который затем ляжет в «тело» моста. Для спецтехники через протоку проложены ледовые переправы. В общей сложности рабочие заложили под опоры 84 железобетонных столба. Закончить эти работы подрядчик намерен на полгода раньше проектных сроков – уже к апрелю.