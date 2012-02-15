Началась выдача кампусных карт ДВФУ

Кампусная карта ДВФУ – уникальна сама по себе: она совмещает функции банковской карты и университетского пропуска, а в скором будущем – и читательского билета. Список услуг, доступных с помощью кампусной карты ДВФУ, будет постоянно расширяться: предполагаются скидки, бонусные программы и акции. Кроме того, на кампусную карту студенты могут получать стипендию, а сотрудники – зарплату. Для этого необходимо написать личное заявление в бухгалтерии ДВФУ.