НОМОС-РЕГИОБАНК открыл офис в Благовещенске

«Выход на новый для нас рынок в Амурской области подтверждает нашу устойчивость и является плановым шагом в рамках стратегии развития банка, направленным на удовлетворение потребностей наших клиентов», - рассказали «ЗР» в пресс-службе банка. Теперь НОМОС-РЕГИОБАНК представлен в ключевых экономических точках региона - в Хабаровском и Приморском краях, ЕАО и в Амурской области.