Пенсионщики провели свою зимнюю спартакиаду

В результате напряженной борьбы в общекомандном зачете победителем стала команда Отделения «Олимп», которая заняла первые места в лыжной, конькобежной эстафетах и настольном теннисе. Второе место в общекомандном зачете заняла команда «Таежная», куда вошли сотрудники ПФР из Дальнереченского городского округа, г. Спасск-Дальний, Лесозаводского городского округа и Кировского района. Они завоевали призовые места в волейболе, коньках, биатлоне. Третье место досталось команде «Северная», включавшей в себя специалистов из г. Дальненорск, Тернейского, Ольгинского, и Кавалеровского районов. Ее участники успешно прошли лыжную эстафету, победили в биатлоне.