Пенсионщики провели свою зимнюю спартакиаду

ПРИМОРЬЕ, 14 февраля, ZRPRESS. В минувшие выходные прошла 3-я зимняя спартакиада работников учреждений ПФР Приморского края, участниками которой стали более 170 человек.
Программа спартакиады включала соревнования по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту, плаванию, настольному теннису, волейболу.
За победу боролись семь сборных команд, состоящих из сотрудников всех территориальных органов ПФР края. Спортивный дух, олимпийский принцип борьбы – выйти на старт с чистым сердцем, в соперниках видеть не врагов, а товарищей – вот такая атмосфера царила в течение всей спартакиады.
В результате напряженной борьбы в общекомандном зачете победителем стала команда Отделения «Олимп», которая заняла первые места в лыжной, конькобежной эстафетах и настольном теннисе. Второе место в общекомандном зачете заняла команда «Таежная», куда вошли сотрудники ПФР из Дальнереченского городского округа, г. Спасск-Дальний, Лесозаводского городского округа и Кировского района. Они завоевали призовые места в волейболе, коньках, биатлоне. Третье место досталось команде «Северная», включавшей в себя специалистов из г. Дальненорск, Тернейского, Ольгинского, и Кавалеровского районов. Ее участники успешно прошли лыжную эстафету, победили в биатлоне.
В личном первенстве команда Отделения также завоевала немало наград. Из 18 медалей 7 вошли в копилку команды «Олимп»:
Виноградский Евгений – 1-е место в стрельбе;
Полумордвинов Олег – 3-е место в стрельбе;
Денисенко Евгения – 3-е место в стрельбе;
Атамась Мария – 1-е место по плаванию;
Сухарев Сергей – 2-е место по плаванию;
Вовченко Александр – 1-е место по настольному теннису;
Атамась Мария – 3-е место по настольному теннису.
Всем победителям в общекомандном зачете и призерам по каждому виду спорта в личном зачете были вручены дипломы и медалями. а команде-победительнице - переходящий кубок. До этого года он находился у команд "Таежная" и "Восточная".
В следующем сезоне запланировано проведение уже 4-ой зимней спартакиады.
«Золотой Рог».