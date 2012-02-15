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Порядок исчисления времени предлагают изменить

15 февраля 2012, 10:58
Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий изменить и усовершенствовать порядок исчисления времени в России.

15 февраля, ZRPRESS. Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий изменить и усовершенствовать порядок исчисления времени в России.

Законопроектом предлагается перевести стрелки часов на один час назад, установив московское время, как время географического часового пояса плюс один час.

По словам авторов законопроекта, такое установление московского времени и , как следствие, местного времени позволит полностью использовать световой день в летний период и сократить негативное влияние короткого светового дня в зимний.

"Золотой Рог".

#Новости#Дальний Восток#Общество
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