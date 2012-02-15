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Приморские пенсионеры получат новые документы

15 февраля 2012, 15:17
Новые выплатные документы получателям пенсии подготовили Отделение ПФР по Приморскому краю и Почта России.

ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. В марте пенсионеры Фрунзенского района г. Владивостока, получающие пенсию через Почту России, первыми в Приморском крае увидят новые выплатные документы, на основании которых будут доставляться пенсии.

Это результат перехода на электронный документооборот, который совместно подготовили краевое Отделение ПФР и Управление федеральной почтовой связи по Приморскому краю.

Новый выплатной документ – поручение будет оформляться индивидуально на каждого пенсионера и содержать информацию о том, какие выплаты, в каком размере и за какой период выплачиваются. В подтверждение получения денежных средств каждому пенсионеру будет выдаваться квитанция.

До конца года по мере готовности территориальных управлений ПФР и отделений связи доставка и выплата пенсий по новой форме будет внедрена на всей территории края.

При этом в течение 2-3 месяцев в так называемый переходный период работники почты будут предоставлять получателям пенсий для подписи вместе с новыми поручениями выплатные ведомости старого образца.

Введение новой формы доставочных документов позволит повысить качество обслуживания пенсионеров, ведь теперь каждый будет иметь полную информацию о размерах получаемых им денежных сумм, не только пенсий, но и всех выплат по линии Пенсионного фонда РФ.

Модернизация процесса выплаты пенсий коснется почти 70% всех получателей пенсий Приморского края, а это более 360 тыс. приморцев, являющихся клиентами Почты России.

«Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Общество
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