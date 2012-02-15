Приморское ЖКХ: кадры есть, специалистов не хватает

Управляющие компании – связующее звено между поставщиками и потребителями коммунальных услуг, и от профессионализма их работников зависит, в числе прочего, качество обслуживания жилья.
Но решит ли проблему нехватки высококвалифицированных специалистов специальная программа подготовки управленческих кадров для ЖКХ, на которую уповают правительственные чиновники? При зарплате в разы меньшей, чем, к примеру, в энергетике или строительной отрасли, трудно ожидать, что в коммуналку устремятся талантливые карьеристы. Кто они, руководители управляющих компаний? Каков их образовательный уровень? Об этом наш разговор с Виктором БРОЖКО, генеральным директором УК Первореченского района.
- Виктор Викторович, с каким багажом знаний вы пришли к управлению коммуналкой?
- У меня два высших образования: техническое (эксплуатация автомобильного транспорта) и экономическое (антикризисное управление). Прежде чем стать руководителем управляющей компании, несколько лет проработал заместителем директора по эксплуатации в транспортной компании по пассажирским перевозкам. Затем основал собственную компанию. Более десяти лет занимались ремонтом кровель, фасадов. Если по какому-то вопросу полученных знаний оказывалось недостаточно, ехал в Москву повышать квалификацию. Попутно получил второе высшее образование.
В 2004 году мне было предложено возглавить муниципальное унитарное предприятие по управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Сегодня это коммерческая компания.
- А у ваших коллег есть дипломы о высшем образовании?
- Конечно. Согласно действующему законодательству у руководителя управляющей компании должно быть высшее техническое образование. Как правило, это инженеры-строители, но есть и специалисты по водоснабжению, канализации, вентиляции.
Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства все специалисты руководящего звена раз в пять лет должны пройти курсы по повышению квалификации и подтвердить соответствие занимаемой должности. Такие курсы можно пройти во Владивостоке при ДВФУ.
- В каких дипломированных специалистах нуждается ЖКХ?
- В инженерах-строителях, разбирающихся в конструктивных элементах зданий, в специалистах по обслуживанию инженерных сетей, инженерах-электриках, теплотехниках, специалистах по подъемным механизмам и др. А также в юристах, экономистах, социологах, психологах, специалистах по работе с обращениями граждан.
- Но вузы выпускают специалистов широкого профиля. Может, пора начать готовить кадры непосредственно для ЖКХ?
- В этом нет необходимости. Жилищно-коммунальное хозяйство состоит из отдельных составляющих. И если специалист, имеет, к примеру, диплом инженера-электрика, разбирается в электросетях, знает, как их эксплуатировать, то какая разница, где эти сети находятся – в жилых или нежилых зданиях? Это не суть важно. Если же вузы начнут готовить кадры с уклоном в ЖКХ, получатся специалисты узкого профиля, которым будет сложно найти применение в экономике. К тому же, при необходимости ИТР, работающие в сфере ЖКХ, могут пройти обучение на курсах по повышению квалификации.
- Насколько остра проблема дефицита кадров для ЖКХ?
- У нас нет недостатка в кадрах, но не хватает квалифицированных специалистов нижнего звена (сантехников, электриков). А ведь именно по результатам их деятельности жильцы судят о работе управляющей компании. Квалифицированные специалисты в ЖКХ не идут по причине низкой оплаты труда. А повысить им зарплату мы не можем, так как она привязана к тарифам на обслуживание жилья. По этой же причине управляющие компании зачастую не могут себе позволить и высококвалифицированных ИТР.
Уровень зарплат в ЖКХ в разы отличается от зарплат в других отраслях. Если, к примеру, инженер-строитель получает у нас порядка 20 тыс. рублей, то в строительной организации – 40 тыс. Мы пытаемся растить себе кадры, берем на работу молодых специалистов. Но поднабравшись опыта, они уходят туда, где платят больше.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».