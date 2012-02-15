Приморское ЖКХ: кадры есть, специалистов не хватает

- В этом нет необходимости. Жилищно-коммунальное хозяйство состоит из отдельных составляющих. И если специалист, имеет, к примеру, диплом инженера-электрика, разбирается в электросетях, знает, как их эксплуатировать, то какая разница, где эти сети находятся – в жилых или нежилых зданиях? Это не суть важно. Если же вузы начнут готовить кадры с уклоном в ЖКХ, получатся специалисты узкого профиля, которым будет сложно найти применение в экономике. К тому же, при необходимости ИТР, работающие в сфере ЖКХ, могут пройти обучение на курсах по повышению квалификации.