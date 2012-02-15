Приморскому предприятию «Аскольд» исполнилось 69 лет

В тяжелое военное время, 10 февраля 1943 года, в Семеновке был основан завод № 515, который выпускал продукцию для фронта. С 1946 года на заводе был налажен выпуск судовой арматуры, затем завод получил заказ на изготовление навигационных гирокомпасных систем. Продукция завода экспортировалась в 28 стран мира. Коллектив завода «Аскольд» за годы добросовестного труда был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.