Приморцы активно участвуют в акции Почты России

Специальные акции для пользователей услугой по приёму коммунальных платежей стали для Почты России доброй традицией – в Приморье с 2009 года. Количество участников всероссийской акции неуклонно растёт и в прошлом году превысило 2,5 млн человек, а приморцы не однократно становились победителями.