Промысел камбалы на Дальнем Востоке идет с небольшим опережением

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. С начала года российские предприятия освоили порядка 6076 тонн камбалы, что на 633 тонны выше уровня 2011 г. Основная часть вылова приходится на Дальневосточный бассейн.
По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в дальневосточных водах добыто 5547 тонн камбалы. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ЦСМС, в Охотском море вылов составляет 3225 тонн, что на 16% больше показателя за аналогичный период 2011 г., в Японском море – почти 353 тонны. В районе Северных и Южных Курил рыбаки добыли 694 тонны камбалы. В Беринговом море – 1274 тонны.
В Западном бассейне (Балтийском море) вылов значительно меньше – 347 тонн. В Северном бассейне (Баренцевом море) пока добыто лишь 84 тонны этого вида водных биоресурсов.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 90 тонн камбал. В зонах иностранных государств – почти 8 тонн.
«Золотой Рог».