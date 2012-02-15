Промысел камбалы на Дальнем Востоке идет с небольшим опережением

По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в дальневосточных водах добыто 5547 тонн камбалы. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ЦСМС, в Охотском море вылов составляет 3225 тонн, что на 16% больше показателя за аналогичный период 2011 г., в Японском море – почти 353 тонны. В районе Северных и Южных Курил рыбаки добыли 694 тонны камбалы. В Беринговом море – 1274 тонны.