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Промысел камбалы на Дальнем Востоке идет с небольшим опережением

16 февраля 2012, 00:55
С начала года российские предприятия освоили порядка 6076 тонн камбалы, что на 633 тонны выше уровня 2011 г.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. С начала года российские предприятия освоили порядка 6076 тонн камбалы, что на 633 тонны выше уровня 2011 г. Основная часть вылова приходится на Дальневосточный бассейн.

По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в дальневосточных водах добыто 5547 тонн камбалы. Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ЦСМС, в Охотском море вылов составляет 3225 тонн, что на 16% больше показателя за аналогичный период 2011 г., в Японском море – почти 353 тонны. В районе Северных и Южных Курил рыбаки добыли 694 тонны камбалы. В Беринговом море – 1274 тонны.

В Западном бассейне (Балтийском море) вылов значительно меньше – 347 тонн. В Северном бассейне (Баренцевом море) пока добыто лишь 84 тонны этого вида водных биоресурсов.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 90 тонн камбал. В зонах иностранных государств – почти 8 тонн.

«Золотой Рог».

#Новости#Рыбная отрасль#Дальний Восток#Рынки
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