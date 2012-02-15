Работодатели Приморья должны платить страховые взносы за гастарбайтеров

Согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, с 2012 года вводится специальная ставка отчислений в Пенсионный фонд РФ для иностранных граждан, временно пребывающих на территории России – 22 процента на финансирование страховой части трудовой пенсии независимо от возраста. На сумму, которая превышает предельный годовой заработок для начисления страховых взносов, т. е. превышает 512 тысяч рублей, на каждого иностранного работника начисляются взносы в ПФР по ставке 10 процентов. Накопительная часть пенсии у таких работников формироваться не будет