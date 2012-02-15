Работодатели Приморья должны платить страховые взносы за гастарбайтеров

ПРИМОРЬЕ, 14 февраля, ZRPRESS. С 2012 года иностранные граждане, работающие в России, наделены пенсионными правами. В этом году вступили в силу изменения в законодательство, обязывающие работодателей перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд за таких работников.
Теперь к застрахованным лицам относятся иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в России и работающие либо по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, либо по срочному трудовому договору, заключенному на период не менее шести месяцев.
Это означает, что с этого года работодатели обязаны уплачивать за них страховые взносы в Пенсионный фонд России, как и за сотрудников-россиян, а самим иностранным гражданам потребуется оформлять страховое свидетельство. До 2012 года страховые взносы уплачивались только за постоянно проживающих в России иностранных граждан.
Согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, с 2012 года вводится специальная ставка отчислений в Пенсионный фонд РФ для иностранных граждан, временно пребывающих на территории России – 22 процента на финансирование страховой части трудовой пенсии независимо от возраста. На сумму, которая превышает предельный годовой заработок для начисления страховых взносов, т. е. превышает 512 тысяч рублей, на каждого иностранного работника начисляются взносы в ПФР по ставке 10 процентов. Накопительная часть пенсии у таких работников формироваться не будет
«Золотой Рог».