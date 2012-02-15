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Реконструкция Большого театра обошлась казне в 35,4 миллиарда рублей

15 февраля 2012, 15:16
На днях были обнародованы результаты проверки мероприятий по реставрации бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России».
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15 февраля, ZRPRESS. На днях были обнародованы результаты проверки мероприятий по реставрации федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России». Мониторинг, проведенный Счетной палатой РФ, охватывал период с IV квартала 2009 г. по 2011 г. включительно.

Как отмечает сегодня официальный сайт контрольного ведомства, несмотря на задержку по техническим причинам начала работ, ввод в эксплуатацию основного здания театра осуществлен в срок, установленный распоряжением Президента РФ от 29 октября 2010 г. No716-рп.

Установлено, что при сметной стоимости реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий ГАБТ России в размере 37 миллиардов рублей (в смешанном уровне цен, на IV квартал 2009 года), выделенные на эти цели бюджетные средства на 1 января 2012 г. освоены в сумме 35,4 миллиардов рублей. Это составляет 95,5% от начальной стоимости проекта.

Из выявленных недостатков отмечается то, что в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями своих договорных обязательств, ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в установленные сроки (2011 год) не осуществлен и перенесен на I квартал 2012 года.

«Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Дальний Восток#Культура
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