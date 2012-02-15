Реконструкция Большого театра обошлась казне в 35,4 миллиарда рублей

Установлено, что при сметной стоимости реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий ГАБТ России в размере 37 миллиардов рублей (в смешанном уровне цен, на IV квартал 2009 года), выделенные на эти цели бюджетные средства на 1 января 2012 г. освоены в сумме 35,4 миллиардов рублей. Это составляет 95,5% от начальной стоимости проекта.