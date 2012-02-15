Реконструкция Большого театра обошлась казне в 35,4 миллиарда рублей

15 февраля, ZRPRESS. На днях были обнародованы результаты проверки мероприятий по реставрации федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России». Мониторинг, проведенный Счетной палатой РФ, охватывал период с IV квартала 2009 г. по 2011 г. включительно.
Как отмечает сегодня официальный сайт контрольного ведомства, несмотря на задержку по техническим причинам начала работ, ввод в эксплуатацию основного здания театра осуществлен в срок, установленный распоряжением Президента РФ от 29 октября 2010 г. No716-рп.
Установлено, что при сметной стоимости реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий ГАБТ России в размере 37 миллиардов рублей (в смешанном уровне цен, на IV квартал 2009 года), выделенные на эти цели бюджетные средства на 1 января 2012 г. освоены в сумме 35,4 миллиардов рублей. Это составляет 95,5% от начальной стоимости проекта.
Из выявленных недостатков отмечается то, что в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями своих договорных обязательств, ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в установленные сроки (2011 год) не осуществлен и перенесен на I квартал 2012 года.
«Золотой Рог».