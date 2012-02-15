Студент ДВФУ стал международным мастером по шахматам

Как сообщил директор Студенческого центра ДВФУ Сергей Матлин, третьекурсник Инженерной школы Андрей Гриценко выполнил заветный норматив в ноябре минувшего года. Он выиграл международный мастерский турнир «Владивосток-IM», прошедший в Шахматном клубе ДВФУ (Аксаковский переулок, 3а, Студенческий центр ДВФУ) . В первом за всю историю вуза чемпионате ДВФУ по шахматам, который прошел 28-29 января, юноша также показал отличные результаты.