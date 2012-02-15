«Сухой закон» на дороге могут отменить

15 февраля, ZRPRESS. Правительство Владимира Путина всерьез обсуждает возврат минимально допустимого уровня алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе для водителей - нормы, которую ранее отменил президент Дмитрий Медведев. Эта тема поднималась на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, а "Единая Россия" уже приступила к разработке соответствующего законопроекта. Единороссам поручено разработать соответствующий законопроект, который внесут после выборов 4 марта.
Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вспомнила о европейском опыте и сочла необходимым распространить норму потребления спиртного не только для тех, кто пострадал в ДТП, но и на всех остальных водителей, пишет газета «Коммерсантъ». «Нужно уходить от двойных стандартов. Необходимо вернуть норму, рассчитав ее с учетом погрешности приборов и эндогенного алкоголя», — считает первый заместитель главы думского комитета по госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков. Ему поручено составить соответствующий законопроект, который внесут после выборов 4 марта.
Бывший глава ГАИ Владимир Федоров предложил ввести дифференцированную шкалу, то есть штрафовать за незначительное подпитие (до 0,3 г на 1 л крови) и лишать прав до 10 лет за показатель свыше 1,5 г.
«Сухой закон» был введен в России в августе 2010 года после соответствующего распоряжения президента Дмитрия Медведева. Данная практика действовала до 1 июля 2008 года и предполагала, что человек за рулем должен быть трезв как стекло. Нарекания возникли, когда власти вспомнили, что некоторые граждане сами продуцируют эндогенный алкоголь (например — диабетики), а еще часть населения вынуждена пользоваться спиртосодержащими лекарствами, такими как «Новопассит».
В прошлом году заместитель министра внутренних дел Сергей Герасимов предупредил, что МВД планирует оснастить посты ГИБДД дистанционным датчиком паров — алколазером «Бутон».
"Золотой Рог".