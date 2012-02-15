«Сухой закон» на дороге могут отменить

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения вспомнила о европейском опыте и сочла необходимым распространить норму потребления спиртного не только для тех, кто пострадал в ДТП, но и на всех остальных водителей, пишет газета «Коммерсантъ». «Нужно уходить от двойных стандартов. Необходимо вернуть норму, рассчитав ее с учетом погрешности приборов и эндогенного алкоголя», — считает первый заместитель главы думского комитета по госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков. Ему поручено составить соответствующий законопроект, который внесут после выборов 4 марта.