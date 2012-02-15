Таксомоторные компании Приморья получают разрешения

Напомним, что получить разрешение на оказание услуг по перевозке в легковом такси можно в департаменте промышленности и транспорта (после проверки АТС специалистами департамента в межведомственном взаимодействии с органами ГАИ и УГАДН, на предмет его соответствия требованиям федерального закона).