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Таксомоторные компании Приморья получают разрешения

16 февраля 2012, 01:02
Около 150 таксомоторных компаний Приморского края подали заявки на получение разрешений на оказание услуг по перевозке в легковом такси.

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. Около 150 таксомоторных компаний Приморского края подали заявки на получение разрешений на оказание услуг по перевозке в легковом такси.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, с начала года компании подали заявки на получение разрешений для 600 автомобилей, 200 разрешений уже готовы к выдаче.

Напомним, что получить разрешение на оказание услуг по перевозке в легковом такси можно в департаменте промышленности и транспорта (после проверки АТС специалистами департамента в межведомственном взаимодействии с органами ГАИ и УГАДН, на предмет его соответствия требованиям федерального закона).

Согласно новым правилам, разрешение выдаются юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в установленном порядке на территории РФ и имеющему транспортные средства только на праве собственности или на условиях лизинга.

Одно из главных условий – компания обязана организовать проведение индивидуального медицинского контроля водителей и контроля технического состояния транспортных средств. Стаж водителей, имеющих право работать в такси, теперь составляет от 5 лет общего стажа или от 3 лет работы по специальности.

Специальное разрешение должно будет находиться в салоне каждого легкового такси. Водитель обязан предъявлять документ по требованию пассажира, сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения и должностного лица уполномоченного органа.

Внешний вид автомобилей также немного изменится – теперь такси должно иметь на боковых поверхностях кузова композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке и опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Кроме того, обязательно наличие таксометра.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморский авторынок#Приморье#Общество
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