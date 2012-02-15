zr.media
ГлавноеВсе новости

"Трансаэро" в 2012 году будет перевозить льготников по 12 маршрутам

15 февраля 2012, 16:45
Авиакомпания "Трансаэро" начала предварительное бронирование билетов для льготных категорий жителей Дальнего Востока.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Авиакомпания "Трансаэро" начала предварительное бронирование билетов для льготных категорий жителей Дальнего Востока, которые будут осуществлять перелеты в рамках государственной программы субсидированных перевозок дальневосточников.

Напомним, что в 2012 году к льготным категориям жителей Дальнего Востока относятся граждане России - молодежь в возрасте до 23 лет, а также женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет.

Государственная программа субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока выполняется с 2009 года.

"Трансаэро" в рамках госпрограммы в течение 2009-2011 годов перевезла более 231 тыс. дальневосточников. Это самый высокий результат среди всех авиакомпаний, участвующих в программе.

В 2012 году "Трансаэро" будет перевозить льготные категории жителей Дальнего Востока с 1 апреля по 31 октября по 12 маршрутам. Это маршруты между городами Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Москвой, а также между городами Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Санкт-Петербургом.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56