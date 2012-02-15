"Трансаэро" в 2012 году будет перевозить льготников по 12 маршрутам

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Авиакомпания "Трансаэро" начала предварительное бронирование билетов для льготных категорий жителей Дальнего Востока, которые будут осуществлять перелеты в рамках государственной программы субсидированных перевозок дальневосточников.
Напомним, что в 2012 году к льготным категориям жителей Дальнего Востока относятся граждане России - молодежь в возрасте до 23 лет, а также женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет.
Государственная программа субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока выполняется с 2009 года.
"Трансаэро" в рамках госпрограммы в течение 2009-2011 годов перевезла более 231 тыс. дальневосточников. Это самый высокий результат среди всех авиакомпаний, участвующих в программе.
В 2012 году "Трансаэро" будет перевозить льготные категории жителей Дальнего Востока с 1 апреля по 31 октября по 12 маршрутам. Это маршруты между городами Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Москвой, а также между городами Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Санкт-Петербургом.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».