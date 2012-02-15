В Амурской области возобновил работу смешанный пункт пропуска Сковородино

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 14 февраля, ZRPRESS. С 13 февраля и по 25 февраля 2012 года в смешанном пункте пропуска Сковородино начато осуществление пропуска через российско-китайскую государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, задействованных в работах по техническому диагностированию подводного перехода через реку Амур участка магистрального нефтепровода Сковородино (Россия) – Мохэ (Китай).
План проведения работ по технической очистке и диагностике основной и резервной нитки нефтепровода согласован с китайской стороной.
Российские и китайские государственные контрольные органы готовы к работе пункта пропуска Сковородино.
Напомним, смешанный грузопассажирский двусторонний работающий на нерегулярной основе пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино открыт приказом Росграницы от 15 сентября 2011 г. № 241-ПП в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1083-р «Об установлении смешанного грузопассажирского двустороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино» на период действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 г.
Ранее пункт пропуска Сковородино функционировал по временной схеме на период строительства нефтепровода «Сковородино – граница с Китайской Народной Республикой» в рамках реализации вышеуказанного межправительственного Соглашения.
По завершению строительства, введению в эксплуатацию нефтепровода и подключению его к трубопроводным системам на территории двух государств функционирование пункта пропуска Сковородино было прекращено.
27 сентября 2010 г. в Соглашение от 21 апреля 2009 г. были внесены изменения, предусматривающие работу пункта пропуска Сковородино на нерегулярной основе в целях обеспечения выполнения ремонтных работ или работ по предотвращению и устранению аварий и их последствий на подводном переходе нефтепровода через реку Амур в процессе его эксплуатации.
Строительство и эксплуатация нефтепровода «Сковородино – граница с Китайской Народной Республикой» осуществляется в рамках реализации проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан».
«Золотой Рог».