В Амурской области возобновил работу смешанный пункт пропуска Сковородино

Напомним, смешанный грузопассажирский двусторонний работающий на нерегулярной основе пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино открыт приказом Росграницы от 15 сентября 2011 г. № 241-ПП в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 1083-р «Об установлении смешанного грузопассажирского двустороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Сковородино» на период действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 г.