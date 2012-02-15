В Арсеньеве завершилась «Лыжня России-2012»

В гонке на 10 км первое место завоевала спортсменка из Спасска-Дальнего Светлана ЛАГУТА, на втором месте – Светлана ЯКУНИНА (г. Владивосток), на третьем – еще одна спассчанка Надежда ХОЛОДЕН. Среди мужчин места распределились так: на первом и втором местах – спортсмены из поселка Восток Сергей ГУЦАЛЮК и Игорь ИЗОТОВ, на третьем – спассчанин Роман КАЛИТА. Призом отмечена самая возрастная участница соревнований - жительница Арсеньева, 83-летняя Екатерина Васильевна СИНЕНКО. Самой спортивной семьей названа семья ПВРЕСИНЫХ (г. Арсеньев). Среди детей итоги подводились в нескольких возрастных категориях. Все призеры получили кубки от организаторов соревнований и управления по физкультуре и спорту администрации Арсеньевского городского округа, а также призы от спонсоров.