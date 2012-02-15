В Арсеньеве завершилась «Лыжня России-2012»

ПРИМОРЬЕ, 14 февраля, ZRPRESS. В Арсеньеве 12 февраля прошел краевой этап всероссийских соревнований «Лыжня России-2012». Город уже шестой раз принимал у себя спортсменов и любителей лыжного спорта со всех уголков Приморья. В этом году в Арсеньев для участия в соревнованиях приехали представители десяти территорий края. Всего в соревнованиях приняли участие более 4,5 тыс. жителей Приморья.
В «Салюте» на открытии соревнований гостей и жителей города приветствовали и.о. главы Арсеньевского городского округа Ольга ЛУКЬЯНЧУК, председатель Думы городского округа Демьян ПОДЛЕННЫЙ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО и заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Приморского края Алексей ЗЯТИНА. Флаг России поднял руководитель спортивного клуба «Синегорье», директор соревнований Александр СТОЛБОВ.
На лыжной базе «Бодрость» состязались дети, а на «Салюте» на старт вышли взрослые, которые участвовали в гонках на 10 км и в VIP-забеге на 2014 м в честь предстоящей зимней олимпиады в г. Сочи. Первыми под аплодисменты многочисленных болельщиков финишировали участники VIP-гонки. Среди женщин в первую тройку лидеров вошли депутат Думы Арсеньевского городского округа Екатерина ПЕТРОВСКАЯ, начальник отдела кадров ОАО «Аскольд» Ирина ХИНЕВИЧ и депутат Думы Анучинского района Татьяна ЯКОВЛЕВА. Среди мужчин лидировали Александр Столбов, глава Чернышевского сельского поселения Алексей ОРЛОВ и журналист газеты «Утро России» Владимир БОЛДЫРЕВ.
В гонке на 10 км первое место завоевала спортсменка из Спасска-Дальнего Светлана ЛАГУТА, на втором месте – Светлана ЯКУНИНА (г. Владивосток), на третьем – еще одна спассчанка Надежда ХОЛОДЕН. Среди мужчин места распределились так: на первом и втором местах – спортсмены из поселка Восток Сергей ГУЦАЛЮК и Игорь ИЗОТОВ, на третьем – спассчанин Роман КАЛИТА. Призом отмечена самая возрастная участница соревнований - жительница Арсеньева, 83-летняя Екатерина Васильевна СИНЕНКО. Самой спортивной семьей названа семья ПВРЕСИНЫХ (г. Арсеньев). Среди детей итоги подводились в нескольких возрастных категориях. Все призеры получили кубки от организаторов соревнований и управления по физкультуре и спорту администрации Арсеньевского городского округа, а также призы от спонсоров.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».