В день Святого Валентина Азиатско-Тихоокеанский банк отпраздновал 20-летие

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. 14 февраля 2012 года Азиатско-Тихоокеанский банк отметил юбилей. В этот день 1992 года на базе отделения "Промстройбанка" по Амурской области создается ЗАО "Амурпромстройбанк" со штаб-квартирой в Благовещенске.
Его новейшая история начинается в конце 2004 года, когда проект по развитию и реструктуризации Банка возглавил Евгений АКСЁНОВ. Итогом реализации проекта стал выход Банка на рынок под новым брендом – "Азиатско-Тихоокеанский банк" (ОАО). Смена названия ознаменовала кардинальную реорганизацию финансовой структуры в современный банк, приверженный цивилизованным методам деятельности и осознающий свою ответственность перед обществом. В основу были заложены принципы содействия развитию экономики страны с акцентом на регионы, повышения благосостояния и финансовой грамотности населения, заботы о клиентах, партнерах и сотрудниках Банка.
Если вернуться к самым истокам, то более восьмидесяти лет назад создается банк, призванный поддерживать ключевые (наряду с сельским хозяйством, торговлей и коммунальной сферой) отрасли народного хозяйства СССР. Он много раз менял свое название в различных сочетаниях сокращений "пром" и "строй" и проходил все этапы развития экономики советского периода нашей страны. Отделение Промстройбанка СССР по Амурской области начало работу в 1929 году.
Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) – самый большой региональный банк Дальнего Востока и Сибири, уверенно входящий в top-100 по всем показателям финансовой деятельности. Его бурный рост в последние годы позволил ему буквально ворваться в когорту самых успешно развивающихся финансовых институтов России.
АТБ предлагает своим клиентам полный комплекс финансовых продуктов и услуг – выгодных, удобных и современных. Это по-настоящему универсальный банк, готовый к всеобъемлющему обслуживанию и частных клиентов, и юридических лиц. Особое внимание сконцентрировано на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, развитии новейших высокотехнологичных продуктов и расширении филиальной сети. В юбилейный год АТБ не намерен останавливаться на достигнутом. Его экспансия "с Востока на Запад" будет продолжаться.
«Золотой Рог».