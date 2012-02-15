В день Святого Валентина Азиатско-Тихоокеанский банк отпраздновал 20-летие

Его новейшая история начинается в конце 2004 года, когда проект по развитию и реструктуризации Банка возглавил Евгений АКСЁНОВ. Итогом реализации проекта стал выход Банка на рынок под новым брендом – "Азиатско-Тихоокеанский банк" (ОАО). Смена названия ознаменовала кардинальную реорганизацию финансовой структуры в современный банк, приверженный цивилизованным методам деятельности и осознающий свою ответственность перед обществом. В основу были заложены принципы содействия развитию экономики страны с акцентом на регионы, повышения благосостояния и финансовой грамотности населения, заботы о клиентах, партнерах и сотрудниках Банка.