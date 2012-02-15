В Хабаровске команда «газы» дана для всех

- Во-первых, метан, являющийся основой КПГ, - это легкий газ, который при сжигании растворяется в атмосфере и практически не оказывает негативного воздействия на экологию, в отличие от бензина и дизеля. Во-вторых, метан не бывает некачественным – это чистый природный продукт, не подлежащий химической переработке и фактически попадающий в топливный бак прямо из недр земли, что значительно продлевает жизнь двигателям, - рассказал Александр Савин. – Более того, двигатели на природном газе устроены значительно проще, что существенно снижает стоимость их технического обслуживания. По показателям безопасности метан также на высоте: автомобили, работающие от баллонов с КПГ, не взрываются даже при пожаре.