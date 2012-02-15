В подзоне Приморье разрешат лов краба

Промысел другого ценного вида краба, стригуна опилио, в подзоне Приморье ведется уже с 2010 г., на 2012 г. к освоению рекомендовано 2,74 тыс. тонн южнее мыса Золотой и 1,1 тыс. тонн – севернее. При этом специалисты допускают, что за периодом высокой численности краба-стригуна опилио, из-за особенностей его биологии, достаточно скоро может наступить период общего снижения промыслового запаса. Тогда вновь возможно введение запрета, а после восстановления численности – его снятие. Таким образом, промысловая эксплуатация ресурсов стригуна опилио будет иметь дискретный характер с возможным периодом в 4-5 лет. Такой подход к промыслу, по мнению исследователей, наиболее рационален и обеспечит стабильность сырьевой базы на много лет и не в ущерб этому крабу как биологическому виду.