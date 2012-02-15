В подзоне Приморье разрешат лов краба

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Биологическая секция Ученого совета ТИНРО-Центра поддержала предложение о возобновлении промышленной добычи камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов в подзоне Приморье. На расширенном заседании секции заведующий лабораторией промысловых ракообразных Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Валерий Кобликов выступил перед представителями рыбной промышленности и теруправлений Росрыболовства с докладом о состоянии запасов промысловых крабов в подзоне Приморье.
Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-службе ТИНРО-Центра, промысловая численность камчатского краба в 2011 г. в этом районе возросла до 1845 тыс. экземпляров, а промысловая биомасса до 5904 тонн. Эти величины превышают даже тот уровень, который был в годы интенсивного промышленного изъятия камчатского краба.
Аналогично ситуация сложилась с синим крабом. Постепенный прирост численности в последние годы привел к тому, что промысловый запас в 2011 г. достиг 1480 тыс. экземпляров. Промысловая биомасса составила 3907 тонн.
Промысловая численность волосатого четырехугольного краба в прошлом году достигла величины, значительно превышающей исторический максимум, и составила 5747 тыс. экземпляров. Промысловая биомасса сейчас равняется 4885 тоннам.
Ранее ввиду действия запрета на промысел вылов указанных видов краба предполагался только для научно-исследовательских работ и составлял в пределах 10-20 тонн. Сейчас собранные данные являются достаточным основанием для рекомендаций к возобновлению промышленного изъятия камчатского, волосатого и синего крабов в подзоне Приморье, отметили в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре.
Ученые также поработали над предложениями по мерам регулирования добычи крабов в подзоне Приморье и внесению изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Так, при рекомендациях возобновления промысла необходимо было не только исключить запрещающие пункты, но и добавить новые, ограничивающие лов в период массовой линьки и нереста крабов (например, для камчатского краба: с 15 мая по 31 августа – южнее мыса Золотой и с 15 мая по 15 сентября – севернее мыса Золотой).
Докладчик подчеркнул, что промысел должен проходить под научным наблюдением специалистов ТИНРО-Центра и его хабаровского филиала, так как для некоторых видов, например, камчатского краба, отсутствуют данные последних лет по промыслово-биологической статистике, что является желательным для установления объема минимального суточного вылова.
Промысел другого ценного вида краба, стригуна опилио, в подзоне Приморье ведется уже с 2010 г., на 2012 г. к освоению рекомендовано 2,74 тыс. тонн южнее мыса Золотой и 1,1 тыс. тонн – севернее. При этом специалисты допускают, что за периодом высокой численности краба-стригуна опилио, из-за особенностей его биологии, достаточно скоро может наступить период общего снижения промыслового запаса. Тогда вновь возможно введение запрета, а после восстановления численности – его снятие. Таким образом, промысловая эксплуатация ресурсов стригуна опилио будет иметь дискретный характер с возможным периодом в 4-5 лет. Такой подход к промыслу, по мнению исследователей, наиболее рационален и обеспечит стабильность сырьевой базы на много лет и не в ущерб этому крабу как биологическому виду.
Ученый совет одобрил данные предложения и рекомендовал их к рассмотрению во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии и на Дальневосточном прогностическом совете.
«Золотой Рог».