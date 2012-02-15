В Приморье меняется не только бизнес, но и любовь потребителей

Участники пресс-конференции отметили, что за последние несколько лет больше всего изменилась индустрия «Точки общественного питания». При этом изменения связаны не только с непрерывным появлением новых игроков на рынке, но и с непостоянной «любовью» потребителей. «В 2011 году показатель голосующих приморских потребителей был стабильно на уровне 7000 человек, поэтому было несложно проследить тенденции в определенных сегментах рынка», – рассказал руководитель Конкурса «ПРОФМАРКА» Владимир Барышев.