В Приморье выпущена первая продукция кавалеровского молокозавода

На днях планируется также выпуск первых партий молока и творога. Хозяйство Олара приобрело новый модульный цех по переработке молока за 5 млн рублей. Оборудование смонтировано, и цех приступил к работе. Выпускать здесь будут молоко, кефир и творог. Впервые за последние 20 лет в районе выпущена собственная молочная продукция. Если не считать той, что продают бабушки на рынке – молоко, творог, масло, сметану.