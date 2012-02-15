В Приморье выпущена первая продукция кавалеровского молокозавода

Устиновский молокозавод в Кавалеровском районе – ИП Р.ОЛАР с партнером – выпустил первую продукцию – кефир. Он расфасован в 250-граммовые баночки, а в перспективе его будут выпускать в емкостях по 0,5 л.
На днях планируется также выпуск первых партий молока и творога. Хозяйство Олара приобрело новый модульный цех по переработке молока за 5 млн рублей. Оборудование смонтировано, и цех приступил к работе. Выпускать здесь будут молоко, кефир и творог. Впервые за последние 20 лет в районе выпущена собственная молочная продукция. Если не считать той, что продают бабушки на рынке – молоко, творог, масло, сметану.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».