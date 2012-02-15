В Приморском крае изменят порядок бесплатного предоставления земли многодетным

В связи с этим предложено внести ряд изменений в закон. Например, в категорию получателей земли должны войти не только родители, имеющие трёх и более совместных детей либо одинокая мать или одинокий отец, но и усыновители, а также родитель - мать или отец. Проще говоря, участок тогда смогла бы получить, к примеру, мама, которая растит трое и более детей от разных отцов.